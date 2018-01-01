Лопес: Знаю несколько способов, как победить Ломаченко

Боксер из Гондураса поделился своими грандиозными амбициями.

Проспект в легком весе Теофимо Лопес (12-0, 10 KO) сказал, что знает несколько способов, как одолеть чемпиона мира в этом же дивизионе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

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“Мы с нетерпением ждем боя за звание чемпиона мира. У кого сейчас есть титул чемпиона мира? Титул чемпиона мира сейчас имеют Василий Ломаченко, Ричард Комми и Майки Гарсия.

Я готов сражаться за звание чемпиона мира независимо от того, кто будет моим соперником.

Я чувствую, что Ломаченко не делает ничего нового, когда речь идет о работе ногами и перемещении из стороны в сторону. Я наверняка знаю три или четыре способа одержать победу над Ломаченко“, - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, ранее стало известно, когда планируется организовать бой Ломаченко - Лопес.