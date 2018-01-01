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Гарсия: 16 марта я покажу, на что способен

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Американец готовится к бою с Эрролом Спенсом.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Обладатель чемпионского пояса WBC в легком весе Майки Гарсия на пресс-конференции рассказал о подготовке к бою в полусреднем весе против обладателя пояса IBF в этой категории Эррола Спенса.

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“Это один из самых тяжелых тренировочных лагерей в моей жизни. Мы используем множество различных методов и техник. Физические тренировки построены так, чтобы я не потерял скорость и взрывную силу.

Да, Спенс больше меня в размерах. Но кто быстрее, у кого лучше тайминг? Я захотел драться с Эрролом, когда посмотрел его бой против Ламонта Питерсона. 16 марта я покажу вам, на что способен“, - сказал Гарсия журналистам.

Поединок между Спенсом и Гарсией состоится 16 марта в Техасе. На кону этого боя стоят пояса IBF и WBC Silver в полусреднем весе.

Ранее Майки Гарсия заявил, что уверен в своей победе над Спенсом.

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Теги: Майки Гарсия, Эррол Спенс, чемпионский титул, бокс
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