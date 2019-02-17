Ломаченко отметил день рождения в компании российского боксера

Украинскому чемпиону исполнился 31 год.

Сегодня, 17-го февраля, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) празднует свой день рождения.

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Заслуженному мастеру спорта Украины исполнился 31 год. За свою карьеру боксер стал двукратным чемпионом Олимпийских игр (2008, 2012), двукратным чемпионом мира (2009, 2011), чемпионом Европы (2008), чемпионом мира среди юниоров (2006), чемпионом Европы среди кадетов (2004), многократным чемпионом Украины и обладателем Кубка Вэла Баркера.

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Свое 31-летие Ломаченко отпраздновал в компании российского непобежденного боксера Александра Беспутина, выступающего в полусредней весовой категории. Фотография именинника появилась на совместной страничке Ломаченко и Усика в Instagram - lomus_17.

Отметим, что в прошлом году Василий установил рекорд, выиграв титул чемпиона мира в третьей весовой категории в 12-м бою.

Напомним, Василий Ломаченко находится в США, где готовится к следующему бою, который состоится 12-го апреля. Соперником украинца, скорее всего, будет Энтони Кролла.