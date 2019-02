Украинец Редкач нокаутировал соперника в первом раунде

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) одержал уверенную победу над американцем Тайроном Харрисом (26-14, 16 КО) в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Читай также: Стало известно, когда Top Rank планирует организовать бой Ломаченко - Лопес

Украинец отправил 37-летнего соперника в нокаут уже в первом раунде поединка. Стоит отметить, что Редкач впервые за восемь месяцев вышел в ринг - его последний бой состоялся в июне прошлого года. Тогда он выиграл у Брайана Джонса (14-10, 8 КО).

Ivan Redkach vs. Tyrone Harris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

February 16th Microsoft Theater at L.A. Live



Tickets: https://t.co/G8uWQ0pSrx under Santa Cruz vs. Rivera

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#Redkach #Harris #SantaCruz Balderas #PBC #Ringstar #boxing #boxeo pic.twitter.com/F1En6LtLvG