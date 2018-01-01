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Украинец Редкач нокаутировал соперника в первом раунде

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Украинец впервые за восемь месяцев вышел в ринг.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) одержал уверенную победу над американцем Тайроном Харрисом (26-14, 16 КО) в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе.

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Украинец отправил 37-летнего соперника в нокаут уже в первом раунде поединка. Стоит отметить, что Редкач впервые за восемь месяцев вышел в ринг - его последний бой состоялся в июне прошлого года. Тогда он выиграл у Брайана Джонса (14-10, 8 КО).

О дальнейших планах украинца пока ничего неизвестно, однако он недавно говорил, что хочет провести реванш против Деяна Златичанина (23-2, 16 КО).

Ранее сообщалось, что другой украинец Александр Усик может сразиться с Александром Поветкиным.

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Теги: бокс, Иван Редкач
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