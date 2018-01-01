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Жертва Гвоздика выписан из больницы

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Боксер продолжит процесс реабилитации дома.
Жертва Гвоздика выписан из больницы

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который после боя с украинцем Александром Гвоздиком попал в больницу, был выписан и продолжит процесс реабилитации дома.

"Мы с Адонисом и нашим маленьким ребенком вернулись домой, где муж продолжит процесс реабилитации", - сообщила пассия Стивенсона Сиси Год.

На данный момент состояние Адониса значительно улучшилось, и остается лишь надеяться, что 41-летний бывший чемпион сумеет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

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Теги: Адонис Стивенсон, бокс
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