Жертва Гвоздика выписан из больницы

Боксер продолжит процесс реабилитации дома.

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который после боя с украинцем Александром Гвоздиком попал в больницу, был выписан и продолжит процесс реабилитации дома.

"Мы с Адонисом и нашим маленьким ребенком вернулись домой, где муж продолжит процесс реабилитации", - сообщила пассия Стивенсона Сиси Год.

На данный момент состояние Адониса значительно улучшилось, и остается лишь надеяться, что 41-летний бывший чемпион сумеет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.