В Сети впервые появилось фото Стивенсона после боя с Гвоздиком

Возлюбленная Адониса Стивенсона опубликовала первое совместное с боксером после того, как он угодил в больницу.

Впервые после того, как Адонис Стивенсон угодил в больницу после боя с украинцем Александром Гвоздиком, появилось его фото.

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Невеста экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Сиси Голд опубликовала снимок со своим возлюбленным на своей страничке в Instagram. Несмотря на то, что он находится в инвалидном кресле, он выглядит хорошо и его состояние значительно улучшилось.

Напомним, Александр Гвоздик отправил Адониса Стивенсона в нокаут в 11-м раунде боя. После поединка канадца госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, а также сделали серьезную операцию.

Через некоторое время после этого стало известно, что Стивенсон вышел из комы и у него восстановились двигательные функции. Также сообщалось, что он сделал первые шаги.