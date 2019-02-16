Хирн занимается организацией боя Усика с Поветкиным

Следующий бой украинского чемпиона запланирован на 18-е мая.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и лучший боксер 2018 года Александр Усик свой следующий поединок проведет в Соединенных Штатах Америки, а его соперником может стать россиянин Александр Поветкин.

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Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сейчас ведется работа по организации боя Усика с российским боксером.

“Сейчас мы ориентируемся на нескольких бойцов. Так как Уайт будет драться с Бризилом, это включает в число возможных соперников Усика Александра Поветкина. Многое может случиться“, - приводит слова Хирна ESPN.

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Также британский промоутер отметил, что в одном шоу с Усиком может выступить экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук, а его соперником, скорее всего, будет Джесси Варгас. По словам Хирна, он хочет привезти Брука и Усика в США для больших боев.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернется в ринг 18-го мая.

Отмечалось, что украинец запугал своих соперников фотографией с ружьем.