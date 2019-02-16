Переключиться на мобильную версию

Хирн занимается организацией боя Усика с Поветкиным

Комментариев: 2
Следующий бой украинского чемпиона запланирован на 18-е мая.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и лучший боксер 2018 года Александр Усик свой следующий поединок проведет в Соединенных Штатах Америки, а его соперником может стать россиянин Александр Поветкин.

Читай также: Стали известны возможные соперники Усика

Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сейчас ведется работа по организации боя Усика с российским боксером.

“Сейчас мы ориентируемся на нескольких бойцов. Так как Уайт будет драться с Бризилом, это включает в число возможных соперников Усика Александра Поветкина. Многое может случиться“, - приводит слова Хирна ESPN.

Читай также: Арум в красках рассказал, почему Top Rank не подписал контракт с Усиком

Также британский промоутер отметил, что в одном шоу с Усиком может выступить экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук, а его соперником, скорее всего, будет Джесси Варгас. По словам Хирна, он хочет привезти Брука и Усика в США для больших боев.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернется в ринг 18-го мая.

Отмечалось, что украинец запугал своих соперников фотографией с ружьем.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Александр Поветкин, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.02.2019, 12:55
Оценка:  0
гость
Марко Хук задал трёпку пипеткину
А Усик и подавно его ушатает
Если конечно не накушается мульдония )))
pусский  (аноним)  16.02.2019, 12:41
Оценка:  0
pусский
Оцените фото - Усику уже не повезло, крузеру вставил Александр Поветкин, гы-гы-гы! Даёшь этот бой, да еще в Америке, Сане надо отомстить К2, отписдив ихнего недоноска!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь