Стало известно, когда Top Rank планирует организовать бой Ломаченко - Лопес
Известная промоутерская компания Top Rank планирует организовать бой между украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и американцем Теофимо Лопесом (12-0, 10 КО) в 2020 году. Об этом сообщил вице-президент организации Карл Моретти .
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“Мы будем весьма рады организовать для Лопеса чемпионский поединок, и постараемся сделать это в ближайшее время. После этого мы хотим организовать объединительный бой между ним и Ломаченко. Это случится в 2020 году.
Сейчас же Лопес готовится к поединку, который запланирован на 20-е апреля. Это важный бой, после которого мы позаботимся обо всем остальном - чемпионстве и бое с Ломаченко“, - приводит слова Моретти Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес считает, что время Василия Ломаченко уже на исходе, а его отец и тренер уверен, что Лопес уничтожит украинского чемпиона.
Отметим, что сам Ломаченко не против провести бой с американцем, который использует его имя ради пиара.
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