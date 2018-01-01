Стало известно, когда Top Rank планирует организовать бой Ломаченко - Лопес

Американский боксер в последнее время активно выступает за организацию его боя с украинским чемпионом.

Известная промоутерская компания Top Rank планирует организовать бой между украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и американцем Теофимо Лопесом (12-0, 10 КО) в 2020 году. Об этом сообщил вице-президент организации Карл Моретти .

Читай также: Лопес: Я хочу стать чемпионом мира и провести объединительный бой с Ломаченко

“Мы будем весьма рады организовать для Лопеса чемпионский поединок, и постараемся сделать это в ближайшее время. После этого мы хотим организовать объединительный бой между ним и Ломаченко. Это случится в 2020 году.

Сейчас же Лопес готовится к поединку, который запланирован на 20-е апреля. Это важный бой, после которого мы позаботимся обо всем остальном - чемпионстве и бое с Ломаченко“, - приводит слова Моретти Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес считает, что время Василия Ломаченко уже на исходе, а его отец и тренер уверен, что Лопес уничтожит украинского чемпиона.

Отметим, что сам Ломаченко не против провести бой с американцем, который использует его имя ради пиара.