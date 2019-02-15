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Охотник: Усик запугал соперников фотографией с ружьем

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе порадовал своих поклонников новой фотографией.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик опубликовал новое оригинальное фото, которое точно запугает его следующего соперника.

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“Охотник“, - написал Усик на своей страничке в Instagram под снимком, где он стоит с охотничьим ружьем и винтажными боксерскими перчатками.

Украинец подчеркнул свои угрозы еще одним фото, которое разместил в Stories. На снимке неизвестный в маске пытается забрать пояс боксера, но Усик его останавливает.

Александр Усик опубликовал забавное фото
Александр Усик опубликовал забавное фото
instagram.com/usykaa/

Ранее сообщалось, кто может стать следующим соперником Александра Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, фото, Instagram
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