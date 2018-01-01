В июле Мейвезер выйдет на ринг в Японии

Именитый американец примет участие в еще одном выставочном бою.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой. Об этом сообщает портал TMZ.

Читай также: Мейвезер получил предложения на организацию выставочных боев на 80 миллионов

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выйдет на ринг в июле. Бой состоится в Японии против местного боксера, имя которого пока не известно.

Сообщается, что за участие в трехраундовом бою Мейвезер получит гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Напомним, что 31 декабря Флойд Мейвезер уже принимал участие в выставочном бою против Тенсина Насукавы. Американец одержал победу нокаутом в первом раунде.