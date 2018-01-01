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В июле Мейвезер выйдет на ринг в Японии

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Именитый американец примет участие в еще одном выставочном бою.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой. Об этом сообщает портал TMZ.

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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выйдет на ринг в июле. Бой состоится в Японии против местного боксера, имя которого пока не известно.

Сообщается, что за участие в трехраундовом бою Мейвезер получит гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Напомним, что 31 декабря Флойд Мейвезер уже принимал участие в выставочном бою против Тенсина Насукавы. Американец одержал победу нокаутом в первом раунде.

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Теги: Флойд Мейвезер-младший, выставочный бой, Япония, бокс
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