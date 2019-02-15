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Ломаченко: Я очень тяжело готовлюсь к каждому бою

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Украинский боксер сообщил, что ему придется провести защиту титула.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о ситуации вокруг обязательного претендента Энтони Кроллы.

“Никогда не думаю о том, что будет легкий бой. Никогда не готовлюсь так, словно мне предстоит в ринге прогулка парком. Он - обязательный претендент, он завоевал этот статус, так что мне придется провести защиту титула. Я очень тяжело готовлюсь к каждому бою. Таковы правила организаций, такова политика. Я точно буду готов к бою.

Бои Кроллы еще не смотрел. Но бой пока что на 100%, не подтвержден. Так что пока рановато комментировать. Как только я услышу имя оппонента, тогда и начну подготовку: буду изучать его поединки и смогу высказать о нем свое мнение.

Я готовлюсь выйти в ринг 12 апреля. Мне сказали, что бой состоится 12 апреля. Сейчас я готов на 100%. Я здоров. 12 апреля в ринге я покажу все лучшее, на что способен“, - цитирует украинца Boxingtalk.

Ранее Ломаченко рассказал об изменениях в своей подготовке к следующему бою.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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Источник: Boxingtalk.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.02.2019, 15:01
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гость
Кому нужна твоя тяжесть. ты лучше выходи с лучшими. и не сцы..
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