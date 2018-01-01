Ломаченко: Лопес пиарится, используя мое имя

Украинский боксер сообщил, что готов встретится с американцем на ринге.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко в интервью BoxingTalk рассказал, что думает о американце Теофимо Лопесом, который в последнее время часто упоминает украинца.

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“Думаю, они просто пиарятся, раскручивают себя, используя для этого мое имя. Они болтают. Делают все так, как делал Конор Макгрегор до боя с Флойдом Мейвезером. Вот на что это похоже. Но просто вспомните, что произошло с Макгрегором в поединке.

У Лопесов такая стратегия. А мне вообще нечего о них думать. Еще слишком рано. Для начала ему необходимо чего-то добиться в боксе. А пока что, насколько я знаю, они вообще ничего еще не сделали. Но если что, я очень даже готов разделить с ним ринг.

Он должен или же стать чемпионом, или завоевать статус обязательного претендента. А так они много болтают, но продолжают топтаться на месте. Повторюсь, я с удовольствием встречусь с ним в ринге. Я не удивлюсь, если в середине боя он откажется от продолжения схватки и сбежит“, - цитирует украинца Boxingtalk.

Ранее Ломаченко сообщил, что готов завершить карьеру в возрасте 33 лет.