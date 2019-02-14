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Отец Лопеса: Мой сын уничтожит Ломаченко

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Отец гондурасского боксера считает, что украинец не способен одолеть Теофимо Лопеса.
Теофимо Лопес-младший
Теофимо Лопес-младший
Getty Images

Отец ранее непобедимого боксера в легком весе Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо-старший прокомментировал потенциально возможный бой своего сына против чемпиона мира в этом же дивизионе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

«Бой Теофимо с Ломаченко будет поединком за объединение всех титулов в легком весе. У украинца, вероятно, их будет три, а у нас один.

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Если команда Ломаченко хочет получить все пояса и сражаться на платном телевидении, то мой сын - единственный кандидат. Никто другой не может дать им этого. Если они не захотят драться, то весь мир узнает, что они сбежали.

Мы собираемся получить бой с Ломаченко, и если получим, то уничтожим его. Я знаю, что вокруг украинца будут люди, которые попытаются защитить его от боя, потому что они знают, что он проиграет. Этот парень ни за что не победит нас", - приводит слова Лопеса-старшего Boxing Talk.

Ранее сам боксер из Гондураса заявлял, что хочет получить бой с Ломаченко и уверен в своей победе над ним.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Шо куришь папашька? Проснись ты серешь.
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