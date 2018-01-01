Ломаченко: Скорее всего, 12 апреля я встречусь с Кроллой

Украинский боксер заявил, что его поединок точно состоится весной.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко назвал своего вероятного следующего соперника.

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“Ричард Комми травмировался, как сказали. Скорее всего, будет бой с Энтони Кроллой, сейчас идут переговоры. Скорее всего, это будет он. Моя дата 12 апреля в Staples Center, Лос-Анджелес. Бой будет точно в эту дату“, - сказал Ломаченко во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, изначально у Василия Ломаченко планировался бой с Ричардом Комми, но ганец получил травму руки во время поединка против россиянина Исы Чаниева.