Ломаченко готов завершить карьеру в 33 года

Украинский боксер рассказал о том, когда планирует уйти на пенсию.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко поведал о том, при каких обстоятельствах он уйдет из бокса.

“Мы - боксеры, делаем свое дело в ринге, от нас практически ничего не зависит. Промоутеры и менеджеры решают, когда и с кем нам боксировать. Если бы я мог выбирать и драться с тем, с кем я хочу, то я бы уже давно стал абсолютным чемпионом мира, завязал бы с боксом и отдыхал бы.

Моя цель собрать все пояса и уйти? Да. А что дальше делать? Я же говорил, что для меня бокс - это спорт. В любом весе я собираю четыре пояса, и ухожу из бокса. Это может быть за год, за два, а может и за пять.

Я готов уйти на пенсию в 33 года. Я с пяти лет в перчатках. Не то, чтобы я устал, но всегда что-то заканчивается. У меня есть цель в боксе, мне интересно соревноваться с чемпионами. А с кем боксировать, если ты стал абсолютным чемпионом мира?“, - заявил украинец в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее Ломаченко рассказал об изменениях в своей подготовке к следующему бою.