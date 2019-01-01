Ломаченко рассказал об изменениях в своей подготовке к следующему бою

Украинец исключил из процесса подготовки бег.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал об изменениях в своем тренировочном лагере, а также поведал о своем режиме дня.

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“Я перестал бегать. Теперь моя кардиоработа - это один час на велосипеде в один день и катание на роллерах, как в биатлоне, в другой день. Это такая же работа не сердце, но ты не изнашиваешь колени и позвоночник, как в беге.

Изменения решил внести отец, и я перестал бегать. Единственное, бегаю спринты на мягком песке у океана, но совсем немного. Зато много плаваю, это задействует все группы мышц без вреда здоровью.

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Я встаю в 5 утра и делаю часовую кардиотренировку. Возвращаюсь после нее и ложусь отдыхать. Просыпаюсь в 10 утра, завтракаю, а в 12 у меня уже тренировка и плавание. После этого я обедаю и опять сплю. В 6 часов у меня третья тренировка. В первый месяц лагеря у меня три тренировки в день, а второй месяц - по две“, - сказал Ломаченко в прямом эфире в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко проходит тренировочный лагерь в США.

Отметим, что пока точно не известно, кто будет следующим соперником украинца. Изначально у него планировался бой на апрель с Ричардом Комми, однако этот бой вряд ли состоится из-за травмы руки ганского боксера.

Следующим оппонентом в списке Ломаченко был Энтони Кролла, бой с которым, вероятнее всего, пройдет в апреле из-за переноса боя с Комми, однако торги по организации этого поединка уже несколько раз переносили.