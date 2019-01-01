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Гвоздик назвал свою главную цель на 2019 год

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Украинец рассчитывает объединить пояса.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) заявил, что его главная цель в текущем году - объединить пояса в своем дивизионе.

"У меня был долгий путь к чемпионском титулу, но теперь я хочу доказать всеми миру, что являюсь лучшим полутяжеловесом.

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В 2019-м году я собираюсь объединить титулы чемпиона мира. Но для этого мне нужно позаботиться о поединке против Нгумбу. Он сильный соперник, его нельзя недооценивать", - приводит слова Гвоздика BoxingScene.

Напомним, 30-го марта Александр Гвоздик проведет первую защиту чемпионского титула в бою против француза Дуду Нгумбу.

Ранее украинец отметил, что Нгумбу может надрать ему зад.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Дуду Нгумбу, WBC, титул
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