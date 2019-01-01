Хирн: Боксировать в США - опасная затея для Джошуа

Промоутер британского боксера прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Джаррелла Миллера.

Известный промоутер Эдди Хирн поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа с американским боксером Джарреллом Миллером.

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“Джошуа привык драться на домашних аренах и собирать полные стадионы в Лондоне и Кардиффе, где все его поддерживают. Поэтому боксировать в США - опасная затея для Джошуа. Ему предстоит тяжелый бой на территории соперника.

К тому же, Миллер живет в Бруклине, так что у него будет колоссальная поддержка“, - приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, бой Энтони Джошуа и Джаррелла Миллера состоится 1-го июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

Джошуа впервые проведет бой за пределами Великобритании, однако он считает, что пришло его время показать себя в Америке.

Ранее Джаррелл Миллер прокомментировал предстоящий поединок.