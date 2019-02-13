Миллер: Я намерен стать чемпионом в супертяжелом весе

Американский боксер прокомментировал предстоящий поединок с Энтони Джошуа.

В первый день лета, 1-го июня, всех любителей бокса ожидает яркий поединок - американец Джаррелл Миллер сразится с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Американец, комментируя этот поединок, отметил, что всю жизнь ждал такой возможности.

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“Я всю свою жизнь ждал такого боя, как с Джошуа. 1-го июня я намерен достичь своей главной цели - стать чемпионом в супертяжелом весе. Думаю, Джошуа сделал ошибку, когда согласился на бой у меня дома. Он уедет отсюда с пустыми руками“, - приводит слова Миллера Sky Sports.

Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Стоит отметить, что для Джошуа это будет первый в профессиональной карьере бой за пределами Великобритании.

Ранее Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой с Джарреллом Миллером.