Гвоздик: Нгумбу может надрать зад, если к бою с ним не подготовиться

Украинец не считает своего следующего противника слабым.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о своем следующем сопернике - 37-летнем французе Дуду Нгумбу.

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"Знаете, болельщики пишут, что это слабый соперник, но я так не считаю. Нгумбу - тот тип боксера, который легко может надрать тебе зад, если ты тщательно не подготовишься к поединку. Да, у него было немало поражений, но только в бою с лучшими боксерами и только по решению судей.

Он непростой соперник, люди просто его недооценивают. Я смотрел его поединки. Да, он не так силен, как Адонис Стивенсон, но он испортит тебе бой, если ты отнесешься к нему легкомысленно", - приводит слова Гвоздика BoxingTalk.

Напомним, 30 марта в Филадельфии Александр Гвоздик проведет первую защиту титула в бою против Дуду Нгумбу.

Отметим, что украинец уже отправился в тренировочный лагерь.