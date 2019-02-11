Мейвезер: Ломаченко - невероятный боксер, но он уже очень старый

Флойд Мэйвезер заявил, что не собирается организовывать бой Джервонты Дэвиса с Василием Ломаченко.

Легендарный Флойд Мейвезер является промоутером чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса (21-0, 20 КО). По словам Мейвезера, он не собирается заниматься организацией боя своего подопечного с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

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"Пока мы не имеем конкретного плана на следующий бой. Я могу понять Ломаченко - ему нужно очень быстро провести как можно больше боев, ведь он уже очень старый. Но Дэвис моложе его на 10 или 11 лет!

Безусловно, Ломаченко - невероятный боксер, он мне нравится. Но вот он только дрался с Педрасой, которого Дэвис нокаутировал в бою за чемпионский пояс, а Ломаченко встретился с объедками Дэвиса и прошел всю дистанцию.

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Дэвис зарабатывает столько же, сколько и Ломаченко, но делает это гораздо проще. Ему не нужно ехать на Олимпиаду или проводить 400 боев в любителях, ему просто нужно делать свое дело. Он - настоящий боксер", - цитирует Мейвезера BoxingScene.

Напомним, в минувшие выходные Джервонта Дэвис в первом раунде нокаутировал Уго Руиса, защитив чемпионский титул. Смотрите также видео нокаута.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко прибыл в США для подготовки к следующему бою.