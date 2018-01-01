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Африканца дисквалифицировали в поединке с украинцем из-за того, что он избегал боя

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Мутунда не давал Лазареву атаковать, удерживая его.
Велентино Мутунда и Денис Лазарев
Велентино Мутунда и Денис Лазарев

Украинский боксер, выступающий в полусреднем весе Денис Лазарев выиграл у боксера из ДР Конго Велентино Мутунды на вечере бокса Претории, ЮАР.

Поединок между ними продлился всего четыре раунда. Судья остановил бой из-за того, что Мутунда избегал бой, удерживая Лазарева и не давая тому идти в атаку.

В результате поединок завершился дисквалификацией африканца и победой украинца.

Раннее Денис одолел россиянина узбекского происхождения – Кобилджона Бободжонова.

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