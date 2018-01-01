Дэвис: Я знал, что выиграю досрочно

Джервонта Дэвис прокомментировал бой с Руисом и поделился планами на будущее.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком Джервонта Дэвис заявил, что не сомневался в своей победе и рассказал о своих планах на 2019 год.

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"Я просто хотел показать сегодня отличное шоу. Я должен был боксировать с Абнером Маресом, но тот снялся с боя из-за травмы, поэтому главной моей задачей было выступить классно, и я это сделал. Я знал, что будет нокаут.

Если говорить о дальнейших планах, то планирую в этом году провести еще 3 или 4 поединка. Я доволен своей командой и готов к следующим шагам", - приводит слова американского боксера Дэвиса BoxingScene.

Напомним, что накануне Дэвис в первом раунде нокаутировал мексиканца Уго Руиса. Вашему вниманию также видео нокаута в данном бою.