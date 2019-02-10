Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою
Василий Ломаченко вместе с семьей прилетел в США, где, традиционно, проведет тренировочный лагерь.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко прибыл в США для подготовки к своему следующему бою.
Традиционно, Ломаченко проводит тренировочный лагерь в США, и этот не стал исключением. Следующий поединок украинца запланирован на 12 апреля, а значит боксеру пора возвращаться к активной подготовке.
Фото Василия Ломаченко и его семьи в аэропорту опубликовал менеджер боксера Эгис Климас.
Ранее сообщалось, что WBA разрешила Ломаченко провести сначала бой с Комми, а затем с Кроллой.
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