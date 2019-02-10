Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою

Василий Ломаченко вместе с семьей прилетел в США, где, традиционно, проведет тренировочный лагерь.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко прибыл в США для подготовки к своему следующему бою.

Традиционно, Ломаченко проводит тренировочный лагерь в США, и этот не стал исключением. Следующий поединок украинца запланирован на 12 апреля, а значит боксеру пора возвращаться к активной подготовке.

Фото Василия Ломаченко и его семьи в аэропорту опубликовал менеджер боксера Эгис Климас.

Ранее сообщалось, что WBA разрешила Ломаченко провести сначала бой с Комми, а затем с Кроллой.