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Ломаченко прибыл в США для подготовки к бою

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Василий Ломаченко вместе с семьей прилетел в США, где, традиционно, проведет тренировочный лагерь.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко прибыл в США для подготовки к своему следующему бою.

Традиционно, Ломаченко проводит тренировочный лагерь в США, и этот не стал исключением. Следующий поединок украинца запланирован на 12 апреля, а значит боксеру пора возвращаться к активной подготовке.

Фото Василия Ломаченко и его семьи в аэропорту опубликовал менеджер боксера Эгис Климас.

Ранее сообщалось, что WBA разрешила Ломаченко провести сначала бой с Комми, а затем с Кроллой.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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Regent300    10.02.2019, 13:25
Оценка:  +1
Regent300
Удачи в предстоящем бою
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