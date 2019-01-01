Дэвис – Руис: видео нокаута
Вашему вниманию видео нокаута в бою Дэвис – Руис.
Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.
Смотрите видео нокаута в бою Дэвис – Руис.
.@Gervontaa punishing Hugo Ruiz in the opening round! #DavisRuiz #PBConShowtime pic.twitter.com/M040P0sdpM— PBC (@premierboxing) 10 февраля 2019 г.
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