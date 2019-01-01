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Дэвис – Руис: видео нокаута

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Вашему вниманию видео нокаута в бою Дэвис – Руис.
Дэвис – Руис: видео нокаута

Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.

Смотрите видео нокаута в бою Дэвис – Руис.

 

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Теги: Джервонта Дэвис, Уго Руис, бокс
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