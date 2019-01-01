Дэвис – Руис: видео нокаута

Вашему вниманию видео нокаута в бою Дэвис – Руис.

Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.

Смотрите видео нокаута в бою Дэвис – Руис.