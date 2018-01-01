Дэвис нокаутировал Руиса и защитил титул WBA

Джервонта победил соперника в первом раунде боя.

Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.

Дэвис серией ударов отправил соперника на канвас, тот успел встать за положенные 10 секунд, но был не в состоянии продолжить бой из-за разбитого носа.

Для американца эта победа стала первой успешной защитой титула.

В послужном списке 24-летнего Дэвиса - 21 победа. У Руиса пятое поражение в 44 поединках.

Ранее сообщалось, что перед боем Джервонта не сумел уложиться в вес с первой попытки.