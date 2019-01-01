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ESPN: Миллер сразится с Джошуа 1 июня в США

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Поединок пройдет на арене Мэдисон Сквер Гарден.
ESPN: Миллер сразится с Джошуа 1 июня в США

Обладатель пояса чемпиона мира WBA Super, WBO, IBF и IBO в хевивейте Энтони Джошуа сразится со вторым местом рейтинга WBA американцем Джарреллом Миллером, утверждает ESPN.

Бой состоится 1 июня 2019 года на нью-йоркской арене Мэдисон Сквер Гарден. Отметим, что официально контракт еще не согласован, но представители британца и американца уже договорились обо всех деталях.

Ранее сообщалось, что Джошуа получит рекордный гонорар за бой с Миллером.

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