Джервонта Дэвис не сумел уложиться в вес с первой попытки

Даже раздевшись Дэвис весил примерно на 90 граммов больше лимита.

Чемпион WBA в первом легком весе Джервонта Дэвис не сумел уложиться в рамки весовой категории до 130 фунтов на первом взвешивании перед поединком против Уго Руисом.

Дэвису пришлось полностью раздеться на весах, но тем не менее его вес составил 130,2 фунта (на 0,2 фунта или примерно 90 граммов больше лимита). Американцу предоставили два часа на сгонку лишних граммов, однако уже через полчаса он явился на второе взвешивание, в ходе которого показал вес в 129,8 фунта (58,87 кг).

Уго Руис, выступавший ранее в более легких весовых категориях, уверенно уложился в лимит первого легкого веса с первой попытки: весы под ним показали 129,5 фунта (58,74 кг).