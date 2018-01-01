Переключиться на мобильную версию

Гарсия: Я вижу себя победителем в бою против Спенса

Комментариев: 0
Американец надеется, что в конце вечера рефери поднимет именно его руку.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Sky Sports

Чемпион WВC в легком весе Майки Гарсия поделился своим мнением по поводу предстоящего поединка против Эррола Спенса, ради которого он поднялся на две весовые категории.

"Мы с командой никогда не обсуждали то, что есть вероятность остановки боя. Брат и отец будут за мной следить, и я не сомневаюсь, что они поступят правильно в любой ситуации. Но я об этом не думаю. У себя в голове я уже несколько раз его победил. Я вижу себя победителем в этом бою, и, надеюсь, что в конце вечера рефери поднимет мою руку. Я не вижу себя проигравшим.

Я уверен, что если будет критический момент и ничего нельзя будет изменить, то они сделают все возможное, чтобы защитить меня и позаботиться о моем здоровье. Хороший тренер всегда остановит матч, если его боксер будет потрясен", - цитирует Гарсию TheRingDigital.

Напомним, поединок Гарсии и Спенса пройдет 16 мая в Техасе.

Ранее Майки Гарсия прокомментировал возможный бой с Василием Ломаченко.

Поделись:
Теги: бокс, Майки Гарсия, Эррол Спенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.youtube.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь