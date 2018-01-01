Гарсия: Я вижу себя победителем в бою против Спенса

Американец надеется, что в конце вечера рефери поднимет именно его руку.

Чемпион WВC в легком весе Майки Гарсия поделился своим мнением по поводу предстоящего поединка против Эррола Спенса, ради которого он поднялся на две весовые категории.

"Мы с командой никогда не обсуждали то, что есть вероятность остановки боя. Брат и отец будут за мной следить, и я не сомневаюсь, что они поступят правильно в любой ситуации. Но я об этом не думаю. У себя в голове я уже несколько раз его победил. Я вижу себя победителем в этом бою, и, надеюсь, что в конце вечера рефери поднимет мою руку. Я не вижу себя проигравшим.

Я уверен, что если будет критический момент и ничего нельзя будет изменить, то они сделают все возможное, чтобы защитить меня и позаботиться о моем здоровье. Хороший тренер всегда остановит матч, если его боксер будет потрясен", - цитирует Гарсию TheRingDigital.

Напомним, поединок Гарсии и Спенса пройдет 16 мая в Техасе.

Ранее Майки Гарсия прокомментировал возможный бой с Василием Ломаченко.