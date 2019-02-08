Арум в красках рассказал, почему Top Rank не подписал контракт с Усиком

У промоутера была проблема с тем, как развивать карьеру украинца в крузервейте.

Известный промоутер Боб Арум поведал миру историю о том, почему в 2013-м году Top Rank подписал контракт с Василием Ломаченко, однако решил не договариваться с Александром Усиком.

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"Усик пришел ко мне вместе с Ломаченко, но он заявил, что будет выступать в тяжелом весе. Что, черт возьми, мне делать с этим парнем? У меня был контракт с НВО на тот момент, и я бы просто не смог поставить его на ТВ.

Бл**ь, да я понимал, что с ним нужно работать, но я бы не смог сделать его известным на НВО. С Ломаченко все было иначе - я мог сделать абсолютно все в его категории, но не с Усиком. Не было никаких вариантов с ним, и это меня раздражало.

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Если бы он пришел ко мне спустя несколько лет, когда я уже стал сотрудничать с ESPN, то все было бы отлично, потому что сейчас нет м*даков, которые бы влияли на продвижение какого-то определенного дивизиона", - приводит слова Арума BoxingTalk.

Ранее Боб Арум анонсировал поединок Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.