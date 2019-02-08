Переключиться на мобильную версию

WBA разрешила Ломаченко вначале сразиться с Комми, а потом с Кроллой

Комментариев: 1
Промоутер Эдди Хирн все же надеется, что украинец не сможет провести бой с Ричардом Комми в апреле.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Кроллы, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко отложить бой с Кроллой и вначале провести бой с обладателем титула IBF Ричардом Комми.

Хирн отметил, что рассчитывает, что этот бой все же не состоится из-за травмы руки, которую Комми получил в победном бою с россиянином Исой Чаниевым за пояс IBF.

“WBA разрешила Ломаченко сперва провести бой против Комми, который запланирован на апрель. Но есть вероятность, что все сложится иначе.

Читай также: Комми: К бою с Ломаченко нужно будет хорошо подготовиться

Возможно, они не смогут провести бой в назначенные сроки, из-за травмы Комми, и я на это очень надеюсь. Тогда Ломаченко придется встретиться с моим клиентом - Энтони Кроллой. Все еще есть шанс, что бой Ломаченко - Кролла состоится в апреле“, - приводит слова Хирна FightHype.

Ранее сообщалось, что торги по бою Ломаченко – Кролла вновь перенесли.

Поделись:
Теги: WBA, бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Эдди Хирн, Ричард Комми
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.02.2019, 16:06
Оценка:  -1
гость
Вот почему и есть Ломик мешок..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь