WBA разрешила Ломаченко вначале сразиться с Комми, а потом с Кроллой

Промоутер Эдди Хирн все же надеется, что украинец не сможет провести бой с Ричардом Комми в апреле.

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Кроллы, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко отложить бой с Кроллой и вначале провести бой с обладателем титула IBF Ричардом Комми.

Хирн отметил, что рассчитывает, что этот бой все же не состоится из-за травмы руки, которую Комми получил в победном бою с россиянином Исой Чаниевым за пояс IBF.

“WBA разрешила Ломаченко сперва провести бой против Комми, который запланирован на апрель. Но есть вероятность, что все сложится иначе.

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Возможно, они не смогут провести бой в назначенные сроки, из-за травмы Комми, и я на это очень надеюсь. Тогда Ломаченко придется встретиться с моим клиентом - Энтони Кроллой. Все еще есть шанс, что бой Ломаченко - Кролла состоится в апреле“, - приводит слова Хирна FightHype.

Ранее сообщалось, что торги по бою Ломаченко – Кролла вновь перенесли.