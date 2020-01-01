Арум анонсировал поединок Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

Боб Арум рассчитывает, что этот поединок состоится в 2020 году в противостоянии украинца с Теофимо Лопесом.

Известный промоутер Боб Арум рассказал о планах провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в 2020 году между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

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“Лопес - это вундеркинд. Такие бывают редко, один на целое поколение. Они показывают все то, что любит публика. Считаю, что Теофимо даже море по колено. Жду его бой 20 апреля в андеркарде Кроуфорда и Хана на Madison Square Garden.

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У нас уже есть определенные планы на него. Летом мы проведем его бой с Педрасой как главное событие карда в MSG летом. Потом он встретится с Люком Кэмпбеллом за временный титул WBC.

А в 2020 году мы организуем невероятного масштаба PPV-событие — бой между Лопесом и Ломаченко.

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Это не будет просто бой, это будет бой за звание абсолютного чемпиона. У Лопеса будет пояс WBC, Ломаченко к тому времени уже должен будет владеть тремя поясами. Мы рассчитываем, что все пройдет по этому сценарию“, - приводит слова Арума BoxingTalk.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что проводит последний год в легком весе и Ломаченко нужно поторопиться, чтобы подраться с ним.