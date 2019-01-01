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Джошуа получит 32 миллиона долларов за грядущий бой

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Такой гонорар ожидает британца за поединок с Джарреллом Миллером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) получит самый крупный гонорар в своей карьере.

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За бой с американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО) британский боксер получит сумму в размере 25 миллионов фунтов (около 32 миллионов долларов США).

До этого наибольший для себя гонорар Джошуа получил за победный для себя поединок с Александром Поветкиным в сентябре минувшего года. Тогда британцу заплатили около 26 миллионов долларов.

Напомним, что поединок между Джаррелом Миллером и Энтони Джошуа запланирован на 1 июня в Нью-Йорке.

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Теги: Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер, гонорар, бокс
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