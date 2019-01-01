Джошуа получит 32 миллиона долларов за грядущий бой

Такой гонорар ожидает британца за поединок с Джарреллом Миллером.

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) получит самый крупный гонорар в своей карьере.

Читай также: Миллер: После того, как я побью Джошуа, я приглашу его маму на свидание

За бой с американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО) британский боксер получит сумму в размере 25 миллионов фунтов (около 32 миллионов долларов США).

До этого наибольший для себя гонорар Джошуа получил за победный для себя поединок с Александром Поветкиным в сентябре минувшего года. Тогда британцу заплатили около 26 миллионов долларов.

Напомним, что поединок между Джаррелом Миллером и Энтони Джошуа запланирован на 1 июня в Нью-Йорке.