Переключиться на мобильную версию

Официально: Гвоздик впервые будет защищать титул в бою против Нгумбу

Комментариев: 1
Украинец сразится с 37-летним французским боксером Дуду Нгумбу.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет свою первую защиту титула.

Официально объявлено, что соперником украинца стал французский спортсмен Дуду Нгумбу. Поединок состоится 30-го марта в Филадельфии.

Александр Гвоздик сразится с Дуду Нгумбу
Александр Гвоздик сразится с Дуду Нгумбу
instagram.com/alex_gvozdyk/

Читай также: Силлах: Гвоздик может стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе

Французу 37 лет и на профессиональном ринге он провел 46 боев, в которых одержал 38 побед (14 - нокаутом) и потерпел 8 поражений.

Дважды Нгумбу дрался в Украине. В марте 2013 года он одолел Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.

Напомним, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к своей первой защите титула, а также рассказал о своих планах на 2019-й год.

Поделись:
Теги: WBC, бокс, Александр Гвоздик, титул, Дуду Нгумбу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
SEMPENTY    08.02.2019, 10:05
Оценка:  0
SEMPENTY
Дуду Нгумбу... )))) явно чистый француз....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь