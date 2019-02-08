Официально: Гвоздик впервые будет защищать титул в бою против Нгумбу

Украинец сразится с 37-летним французским боксером Дуду Нгумбу.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет свою первую защиту титула.

Официально объявлено, что соперником украинца стал французский спортсмен Дуду Нгумбу. Поединок состоится 30-го марта в Филадельфии.

Александр Гвоздик сразится с Дуду Нгумбу instagram.com/alex_gvozdyk/

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Французу 37 лет и на профессиональном ринге он провел 46 боев, в которых одержал 38 побед (14 - нокаутом) и потерпел 8 поражений.

Дважды Нгумбу дрался в Украине. В марте 2013 года он одолел Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.

Напомним, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к своей первой защите титула, а также рассказал о своих планах на 2019-й год.