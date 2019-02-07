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Элайдер Альварес выразил желание встретиться с Ковалевым еще раз

Комментариев: 1
Колумбиец сообщил, что не собирается уходить из ринга.
Элайдер Альварес
Элайдер Альварес
Boxing Scene

Колумбийский полутяжеловес Элайдер Альварес заявил, что хочет провести третий бой против чемпиона WBO Сергея Ковалева.

"Это был не мой вечер. Признаю, что пытался его нокаутировать. Именно в этом заключался мой план, но он не сработал. Я хотел победить до 12-го раунда, но не вышло. Сейчас мне нужно несколько недель отдыха, это позволит мне переговорить с моими тренерами и менеджерами, обсудить, что и как лучше делать дальше.

Я хочу встретиться с ним еще раз. Я уже выиграл у его однажды, а он победил в реванше. Хочу заверить, что, во-первых, я планирую продолжать карьеру, ведь мне всего 34 года, и время уходить еще не пришло. А во-вторых, я должен доказать, что могу сновать быть чемпионом", - цитирует колумбийского боксера BoxingScene.

Напомним, 2 февраля Сергей Ковалев взял у Элейдера Альвареса реванш за поражение в 2018 году и снова стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Ковалев может сразиться с Артуром Бетербиевым в своем следующем бою.

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Теги: бокс, Элейдер Альварес, Сергей Ковалев
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
k2s11tk    07.02.2019, 19:07
Оценка:  0
k2s11tk
Шо то за мавпа така смердяча?
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