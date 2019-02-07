Элайдер Альварес выразил желание встретиться с Ковалевым еще раз
Колумбийский полутяжеловес Элайдер Альварес заявил, что хочет провести третий бой против чемпиона WBO Сергея Ковалева.
"Это был не мой вечер. Признаю, что пытался его нокаутировать. Именно в этом заключался мой план, но он не сработал. Я хотел победить до 12-го раунда, но не вышло. Сейчас мне нужно несколько недель отдыха, это позволит мне переговорить с моими тренерами и менеджерами, обсудить, что и как лучше делать дальше.
Я хочу встретиться с ним еще раз. Я уже выиграл у его однажды, а он победил в реванше. Хочу заверить, что, во-первых, я планирую продолжать карьеру, ведь мне всего 34 года, и время уходить еще не пришло. А во-вторых, я должен доказать, что могу сновать быть чемпионом", - цитирует колумбийского боксера BoxingScene.
Напомним, 2 февраля Сергей Ковалев взял у Элейдера Альвареса реванш за поражение в 2018 году и снова стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Ковалев может сразиться с Артуром Бетербиевым в своем следующем бою.
Полная версия правил