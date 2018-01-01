Переключиться на мобильную версию

Дэвис: Ломаченко боксирует только против маленьких парней

Комментариев: 0
Американский боксер вновь раскритиковал украинца.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис в очередной раз обрушился с критикой на чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Дэвис не только высказался об уровне украинского спортсмена, но и анонсировал свой грядущий бой.

Читай также: Торги по бою Ломаченко – Кролла вновь перенесли

“Не хочу обидеть украинца, но Ломаченко уже не один раз дрался с парнями, которые на два дивизиона ниже него. Речь о тех же Миггеле Марриаге или Гильермо Ригондо. Оба эти парни куда меньше его.

Я советую всем фанатам, которые купили билеты на мой бой с Маресом, не продавать их после отмены поединка. 9-го февраля я всё равно планирую показать свои лучшие качества“, - заявил американец.

Напомним, что уже на этих выходных американцу предстоит выйти на ринг в американском городе Карсон против мексиканца Уго Руиса.

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что считает себя сильнее Василия Ломаченко.

Поделись:
Теги: Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, WBA, WBO, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь