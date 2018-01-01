Дэвис: Ломаченко боксирует только против маленьких парней

Американский боксер вновь раскритиковал украинца.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис в очередной раз обрушился с критикой на чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Дэвис не только высказался об уровне украинского спортсмена, но и анонсировал свой грядущий бой.

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“Не хочу обидеть украинца, но Ломаченко уже не один раз дрался с парнями, которые на два дивизиона ниже него. Речь о тех же Миггеле Марриаге или Гильермо Ригондо. Оба эти парни куда меньше его.

Я советую всем фанатам, которые купили билеты на мой бой с Маресом, не продавать их после отмены поединка. 9-го февраля я всё равно планирую показать свои лучшие качества“, - заявил американец.

Напомним, что уже на этих выходных американцу предстоит выйти на ринг в американском городе Карсон против мексиканца Уго Руиса.

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что считает себя сильнее Василия Ломаченко.