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Хан: Усик не справится в супертяжелом весе

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Экс-ччемпион мира считает, что украинец слишком мал для выступления в хэвивейте.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBA в легком весе Амир Хан поделился мыслями касательно потенциального перехода Александра Усика в супертяжелый вес.

Британский боксер считает, что габариты украинца являются недостаточными для успешного выступления в хэвивейте, несмотря на все его положительные качества.

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“Думаю, что Александр слишком для этого дивизиона. На мой взгляд, он должен оставаться в своём весе. Безусловно, у Усика великолепные боксерские навыки, но я не представляю, как он будет справляться с большими парнями.

Возможно, в первом тяжелом весе небольшие гонорары. Мы все боксируем ради больших чеков. Думаю, Усик верит, что в боях против Уайлдера, Фьюри, Джошуа его ждут гораздо большие деньги. Посмотрим, произойдет ли переход украинца и что из этого получится», – сказал британец в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, что ранее Амир Хан высказался о потенциально возможном поединке между Василием Ломаченко и Майки Гарсией.

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Теги: Александр Усик, Амир Хан, супертяжелый вес, бокс
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