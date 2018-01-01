Стали известны возможные соперники Усика

Промоутер Эдди Хирн назвал боксеров, с которыми может сразиться украинский чемпион.

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, назвал имена боксеров, с которыми может сразиться украинец в свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Читай также: Стала известна дата следующего боя Усика

“Все идет к тому, что следующий бой Усик проведет в США 18-го мая. Мы рассматриваем таких соперников, как Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто из них захочет выйти в ринг с Усиком, но он готов драться со всеми этими парнями.

Лично я бы не хотел, чтобы он встречался с этими ребятами в первом поединке в хэвивейте, но он этого хочет. Я бы предпочел соперника попроще, но Усик требует именно их. Думаю, за это его и любят“, - сказал Хирн в интервью на YouTube-канале FightHype.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа.