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Стали известны возможные соперники Усика

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Промоутер Эдди Хирн назвал боксеров, с которыми может сразиться украинский чемпион.
Александр Усик
Александр Усик
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Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, назвал имена боксеров, с которыми может сразиться украинец в свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

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“Все идет к тому, что следующий бой Усик проведет в США 18-го мая. Мы рассматриваем таких соперников, как Поветкина, Паркера и Ортиса. Посмотрим, кто из них захочет выйти в ринг с Усиком, но он готов драться со всеми этими парнями.

Лично я бы не хотел, чтобы он встречался с этими ребятами в первом поединке в хэвивейте, но он этого хочет. Я бы предпочел соперника попроще, но Усик требует именно их. Думаю, за это его и любят“, - сказал Хирн в интервью на YouTube-канале FightHype.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Александр Поветкин, Луис Ортис, Джозеф Паркер
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