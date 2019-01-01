Гвоздик может провести первую защиту титула в бою против французского боксера

Дуду Нгумбу может побороться с украинцем за титул чемпиона мира в полусреднем весе.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик может провести первую защиту титула в поединке против французского боксера Дуду Нгумбу.

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Как сообщает ESPN, Нгумбу может поспорить с украинцем за титул. В карьере француза 46 боев, из которых всего лишь 8 поражений. Свой последний поединок боксер провел в мае 2018 года против Йоанна Конголо и одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что поединок пройдет в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к следующему бою, а также поделился планами на 2019-й год.