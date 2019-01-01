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Уайт: Кто, Усик? Его же никто не знает

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Американец прокомментировал переход украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелый вес.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Британский боксер супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт прокомментировал скорое появление в этой весовой категории абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

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“Кто? Усик? Кто это такой? Его же никто не знает. Хотя, меня уже абсолютно ничего не удивляет в супертяжелом весе. Посмотрим, что будет“, - приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик дебютирует в хэвивейте в мае в США. Также Красюк отметил, что его первое выступление в супертяжелом весе покажет, насколько он к этому готов.

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Теги: бокс, Александр Усик, Диллиан Уайт, супертяжелый вес
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