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Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса во втором среднем весе

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Мексиканец отказался от титула, завоеванного в декабре 2018 года.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
instagram.com/canelo/

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль "Канело" Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе.

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Как сообщает Boxing News 24, мексиканец отказался от пояса, который он завоевал в декабре 2018 года. Тогда Альварес досрочно выиграл у британца Рокки Филдинга, отправив его в несколько нокдаунов.

При этом боксер не исключает, что в будущем вновь будет проводить бои во втором среднем весе.

Напомним, 4 мая Сауль Альварес проведет бой с чемпионом IBF в среднем весе Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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Теги: Сауль Альварес, бокс, титул, WBA
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