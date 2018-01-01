Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса во втором среднем весе

Мексиканец отказался от титула, завоеванного в декабре 2018 года.

Чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль "Канело" Альварес отказался от титула WBA Regular во втором среднем весе.

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Как сообщает Boxing News 24, мексиканец отказался от пояса, который он завоевал в декабре 2018 года. Тогда Альварес досрочно выиграл у британца Рокки Филдинга, отправив его в несколько нокдаунов.

При этом боксер не исключает, что в будущем вновь будет проводить бои во втором среднем весе.

Напомним, 4 мая Сауль Альварес проведет бой с чемпионом IBF в среднем весе Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.