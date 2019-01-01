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Лопес: Я хочу стать чемпионом мира и провести объединительный бой с Ломаченко

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Теофимо Лопес также отметил, что украинскому боксеру нужно поспешить, чтобы провести с ним бой.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Американский боксер в легком весе Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) сообщил, что в его планы на 2019 год входит завоевание чемпионского титула, а также проведение боя с украинцем Василием Ломаченко.

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“В этом году я хочу стать чемпионом мира. Я не знаю, что думает Top Rank и ESPN, не знаю, произойдет ли это в июле или в декабре, но я готов к этому. Если это будет Ломаченко – то будет здорово. Но ему нужно поторопиться, ведь это мой последний год в легком весе.

С другой стороны, я обдумываю вариант, чтобы завоевать титул WBC, а после этого провести объединительный бой с Ломаченко. Это был бы невероятно зрелищный поединок“, - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что, по мнению легендарного Андре Уорда, если Теофимо Лопес хочет сразиться с Василием Ломаченко, то нужно это организовать.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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