Ковалев может сразиться с Бетербиевым в своем следующем бою

Сергей Ковалев может провести объединительный бой с Артуром Бетербиевым.

Промоутер чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3-1, 28 КО) Кэти Дува рассказала о возможной организации поединка против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО).

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“У нас подписано соглашение с Top Rank и мне сообщили, что Бетербиев тоже подписал с ними контракт. Этот факт может облегчить нам организацию объединительного боя. Сергей уже давно хотел этого боя, и высока вероятность, что он состоится“, - цитирует Дуву BoxingScene.

Отметим, что Ковалев планирует провести следующий бой в июле.

Напомним, Сергей Ковалев вернул себе титул чемпиона мира в реванше против Элейдера Альвареса. После 12-ти раундов судьи единогласно отдали победу россиянину - 116:112, 116:112, 120:108.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев бросил вызов Сергею Ковалеву.