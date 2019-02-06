Экс-девушка Кличко рассказала о воспитании их совместной дочери

Американка рассказала о том, как они с Владимиром воспитывают свою дочь Кайю-Евдокию.

Бывшая невеста Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, пообщалась с журналистами на тему воспитания ребенка, которого она родила от украинского боксера.

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“Мы стараемся сделать так, чтобы наша дочь познавала окружающий мир не из книжек, а на собственном опыте, чтобы она видела мир своими глазами. У нас, как у родителей, воспитание проходит методом проб и ошибок.

Как-то мы были на длительном отдыхе, а потом на почту пришло письмо из школы о том, что наш ребенок слишком долго отсутствует. Но думаю, не стоит делать из этого проблему, ей всего 4 года, зато она уже говорит на нескольких языках“, - приводит слова Панеттьери US Weekly.

Отметим, что Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, в 2013 году они объявили о помолвке, однако в 2018 году пара рассталась. Их дочь Кайя-Евдокия проживает с отцом. После расставания с украинцем журналисты отметили колоссальные изменения во внешности актрисы.

Хайден Панеттьери во время отношений с Кличко Getty Images

Девушка, которая раньше была достаточно хрупкой, сейчас набрала несколько лишних килограмм. Это стало заметно на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в конце января 2019 года, куда Хайден пришла со своим новым парнем.

Хайден Панеттьери после разрыва с украинцем Getty Images

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