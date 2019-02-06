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Дэвис: Если Ломаченко первый номер в мире бокса, то кто тогда я?

Комментариев: 1
Джервонта Дэвис считает, что к нему не относятся с должным уважением.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
instagram.com/gervontaa/

Чемпион WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис считает, что он лучше, чем украинский боксер Василий Ломаченко, и в качестве доказательства привел их поединки с одним соперником - Хосе Педрасой.

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“В бою с Педрасой я сломил его сопротивление в седьмом раунде. Ломаченко тоже с ним дрался и прошел всю дистанцию. Бесспорно, его выступление было великолепным, но все же он провел все 12 раундов! Если он первый номер в списке лучших боксеров мира, то кто тогда я?

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Очень многие все еще хотят, чтобы я встретился в ринге с Василием, но для этого я должен быть в списке лучших. Почему они так сильно этого хотят, если я не в списке P4P? Из-за этого я нахожусь в проигрышной ситуации, и ко мне не относятся с должным уважением“, - приводит слова Дэвиса FightNews.

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что Василий Ломаченко является лидером рейтинга P4P из-за цвета кожи.

Отметим, что Ломаченко назвал Дэвиса “парнем, который много говорит“, и выразил готовность сразиться с ним.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
alex-zol    06.02.2019, 16:30
Оценка:  +3
alex-zol
выходит что второй)) от довбойоб)))
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