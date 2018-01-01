Уайлдер: Я готов выйти на бой с Джошуа

Однако сначала американец сконцентрируется на реванше с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил желание сразиться с британским боксером Энтони Джошуа.

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Американец отметил, что готов рассмотреть возможность этого боя после того, как состоится его матч-реванш с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

"Весь мир знает, что я пытался договориться с командой Энтони Джошуа. Я очень хотел выйти с ним на бой. Но эти парни продолжают доить фанатов в Великобритании, требуя от них все больше денег.

Но знаете что? После поединка с Фьюри я готов драться с Джошуа. Я всегда к этому готов. В нашем дивизионе будет одни чемпион, и это я - Деонтей Уайлдер", - приводит слова американца Stuff.nz.

Напомним, что реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри должен состояться в мае текущего года.