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Стала известна дата следующего боя Усика

Комментариев: 2
Поединок украинца состоится 18 мая в США.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая., сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в комментарии Boxingnewsonline.net.

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“Вероятно, Усик вернется в ринг 18 мая. Осталось принять окончательное решение - против Дениса Лебедева или против супертяжеловеса. Я думаю, что бой будет в супертяжелом весе“, - сказал Хирн.

По информации издания, бой состоится в США - или в Чикаго, или на курорте MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд).

Ранее менеджер Лебедева заявил, что россиянин ждет решения Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Эдди Хирн
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Источник: boxingnewsonline.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.02.2019, 12:05
Оценка:  0
pусский
Пусть оставит вакантными пояса, жадный сукин сын, против Лебедева он не сдюжит! И отступных от России не получит, как надеется, Гассиев и Лебедев заберут их в боях! Хитрожопый хохлятина, бля, но Этинзоны нас не наебут!
гость  (аноним)  06.02.2019, 10:47
Оценка:  -1
гость
Мешковина получивший пояса на халяву. и проигравший Бриедису по сцыкивает. и думает что в этой жизни везде будет Халява..
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