Стала известна дата следующего боя Усика

Поединок украинца состоится 18 мая в США.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая., сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в комментарии Boxingnewsonline.net.

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“Вероятно, Усик вернется в ринг 18 мая. Осталось принять окончательное решение - против Дениса Лебедева или против супертяжеловеса. Я думаю, что бой будет в супертяжелом весе“, - сказал Хирн.

По информации издания, бой состоится в США - или в Чикаго, или на курорте MGM National Harbor (Оксон-Хилл, штат Мэриленд).

Ранее менеджер Лебедева заявил, что россиянин ждет решения Усика.