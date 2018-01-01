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Торги по бою Ломаченко – Кролла вновь перенесли

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Тендер пройдет 13 февраля в Панаме.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
CBS Sports

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила о переносе даты торгов за право организации чемпионского поединка в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой.

Первоначально тендер должен был состояться 4 февраля, потом дату сместили на 6 февраля, а теперь сообщается, что торги пройдут 13 февраля в Панама-Сити.

Минимальная ставка тендера по бою Ломаченко против Кроллы составляет 150 тысяч долларов, а финансы будут распределены 75% на 25% в пользу Ломаченко, который владеет титулом.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о том, когда он проведет следующий поединок и назвал имена соперников.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла
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