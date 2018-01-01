Промоутер Альвареса: Мы были убеждены в том, что Элейдер победит Ковалева

Ивон Мишель считает, что в поражении его боксера есть вина команды.

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Элейдера Альвареса Ивон Мишель поведал о причинах поражения своего клиента в реванше с теперь уже трехкратным чемпионом мира Сергеем Ковалевым.

“Элейдер просто забыл, кем он был. В этом есть и наша вина. С тех пор как Ковалев принял реванш, мы были уверены в том, что Элейдер достаточно силен для него, что он справится с Сергеем за несколько раундов. В этом была уверена и вся команда Альвареса.

Если в первом бою он использовал джеб, скорость и был изобретательным, то в реванше он думал лишь о том, чтобы снести Ковалеву голову.

Как бы то ни было, Альварес все еще остается претендентом на титул. Он принял много ударов в поединке, но не был ни разу потрясен, он остался сильным претендентом на пояс“, - цитирует Мишеля BoxingScene.

Напомним, 2 февраля Сергей Ковалев взял у Элейдера Альвареса реванш за поражение в 2018 году и снова стал чемпионом мира.