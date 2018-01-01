Стивенсону сделали операцию по замене части черепа

Канадский боксер продолжает восстанавливаться после тяжелейшего нокаута в бою с Гвоздиком.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон перенес операцию, в ходе которой ему заменили часть черепа.

Состояние Стивенсона постепенно улучшается, сейчас он может ясно выразить свои потребности и принять ванну.

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Вскоре врачи планируют обсудить возможность перевозки канадского боксера из Квебека в Монреаль.

Напомним, накануне Адонис Стивенсон сделал первые шаги после выхода из комы, в которую он попал в результате тяжелейшего нокаута, полученного в бою с украинским боксером Александром Гвоздиком.